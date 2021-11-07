台電降電壓是因秋冬也鬧缺電？綠委：在合理範圍 11:202021/11/07 中時 吳家豪 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 民進黨立委許智傑（報系資料照） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 台電傳出將11月電壓降3％，遭質疑秋冬也鬧缺電。民進黨立委許智傑今日表示，台灣主要用電高峰期都在夏天，這次罕見秋冬降壓3％，還在合理範圍內，跟缺電沒有關係。 許智傑指出，雖然這次的降電壓跟缺電沒關係，但若「珍愛藻礁」公投案的天然氣第3接收站一案被否決，未來超過年限的核電退場，到時電力不足就會是國家嚴重的問題，希望民眾能支持政府長遠的政策考量。 台積電操到爆 一堆人擠破頭想進？內行曝1點超心酸：都麻木了 罕見！11月台電降壓3％ 秋冬鬧缺電 台電稱天氣太熱是因素 在合法變動範圍內 #缺電 #電壓 #許智傑 #秋冬 #台電 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 各國跳電頻傳 核能是最好低碳發電 04:102021/11/07 焦點要聞 新聞透視》用電成長翻倍 三四五接難建 限電警笛響 核電延役吧 04:102021/11/07 焦點要聞 台電罕見11月供電降壓 宅神狠酸民進黨 10:452021/11/07 政治 聯電遭3大空頭追殺後 專家爆這2檔越噴越危險 一堆散戶慘了 05:232021/11/07 財經 社評／加入DEPA展現數位經濟雄心 04:102021/11/07 焦點新聞 上市前說明會 力積電董座談明年展望 看好晶圓代工價持續調漲 04:102021/11/07 專題周報 工商社論》美國要建立有韌性的供應鏈須先改善港埠治理 04:102021/11/07 財經要聞 林智堅公投宣講：竹科不能1天沒有電 不同意三接遷移 10:332021/11/07 政治 同業業績剩2成 平價電商Life8實體線上雙成長全靠它 10:202021/11/07 財經 工具機族群 訂單能見度高 04:102021/11/07 財經要聞 本益比偏低 外資連五買 撼訊智原 後市可期 04:102021/11/07 產業特刊 政治熱門新聞 陸點名這3人「台獨份子」後 吳子嘉斷言他麻煩大了 - 政治 曾當他翻譯 彭文正爆施明德送了10字 - 政治 台海緊張 蔡政府高官突喊「這句」名嘴驚：奇怪 - 政治 台中補選藍軍誰出戰？黃暐瀚分析後這樣說 - 政治 台中補選輸贏關鍵在哪？吳子嘉爆是這兩大咖 - 政治 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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