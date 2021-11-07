台電傳出將11月電壓降3％，遭質疑秋冬也鬧缺電。民進黨立委許智傑今日表示，台灣主要用電高峰期都在夏天，這次罕見秋冬降壓3％，還在合理範圍內，跟缺電沒有關係。

許智傑指出，雖然這次的降電壓跟缺電沒關係，但若「珍愛藻礁」公投案的天然氣第3接收站一案被否決，未來超過年限的核電退場，到時電力不足就會是國家嚴重的問題，希望民眾能支持政府長遠的政策考量。