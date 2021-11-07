擁有百萬粉絲的大陸知名網紅韓安冉，因參加綜藝節目《變形計》而爆紅，她的感情世界比事業還吸睛，今年不過22歲的她，已經是第三次結婚，她先是與前夫「小豬」2度結婚又離婚，今年9月初她與交往僅10天的花美男網紅馬澤鑫領證結婚，但現然不能白頭到老，韓安冉11月6日宣布離婚，並且公開一封謝罪信，表示因為婚內出軌，她選擇跟有前科的前男友復合，而這是她第3次離婚。

韓安冉9月9日曬出夫妻登記結婚照，當時還喊話「共度餘生」，但這段婚姻從一開始就不平靜，帥尪被爆在結婚12天前，還在跟女生玩色情視訊，挨轟心根本還沒定下來，但兩人不管流言蜚語，狂在社群曬恩愛，看上去感情緊密，沒想到閃電離婚的原因，會出在她身上。

結婚不過2個月，韓安冉本月6日貼出長文，表示已經跟馬澤鑫離婚了，直接坦承「我婚內出軌了」，對象是有前科的舊愛劉允浩(劉鑫鑫)，她表示在對方坐牢的那半年，自己始終對他念念不忘，最後決定不顧一切跟前男友復合，「我是婊子，劉鑫鑫是狗，請大家祝福我和劉鑫鑫這對狗男女」。

韓安冉稱馬澤鑫支持她追求幸福，但男方卻貼出混亂的自拍照，委婉表示離婚是因兩人不太適合，「她前男友比較適合她」，還在朋友圈發文：「我要是沒結婚就好了，這輩子最後悔的一件事」，顯然義憤難平，而韓安冉三度離婚，引爆網路輿論，眾人大傻眼，覺得她將婚姻當兒戲，「她是以婚內出軌為傲是嗎？」、「婚紗照還沒洗出來就離了」、「她這種價值觀符合社會主義核心價值觀？」，紛紛要求有關單位將她封殺，直呼韓安冉根本浪費社會資源。