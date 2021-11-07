台南市長黃偉哲今天接受前總統陳水扁廣播節目「有夢上水」專訪，陳水扁說，他當年擔任黃偉哲結婚的證婚人，但結婚當天卻有18桌空桌，黃偉哲當日為了反核四在立法院靜坐抗爭，結婚典禮快開始才趕到婚宴現場，陳水扁說黃，「結婚也不忘反核」。

兩人一開場先聊起唱歌趣事，開場聊到黃偉哲上月在南市府舉辦演唱會，為了跟動力火車合唱，苦練90次，「這代表你做事的意志跟決心」，黃偉哲也回以「不想要漏氣」。

陳水扁也提到，黃偉哲是醫師之子，為什麼含著金湯匙出生，後來卻需要賣電湯匙？他追問黃偉哲何以家道中落，黃偉哲則說，「希望爸爸現在沒在聽」，回憶當時父親一邊行醫一邊投資做生意，常讓病患找不到人，後來投資失利，一家人輾轉從台北搬到高雄、嘉義。

陳水扁說，後來黃偉哲父親黃輝煌1993年競選嘉義縣長，但也失利，「黃偉哲當台南市長，圓了父親的縣長之夢」，黃偉哲則說，自己要好好做，畢竟父親選舉，也是希望能為民服務。

陳水扁提到，黃偉哲太太劉育菁上月來拜訪自己，兩人聊到黃偉哲結婚當天還在反核四，後來才趕到結婚典禮現場，黃偉哲笑說，「不知道塞車塞這麼嚴重」，陳水扁也說，「太太等你來、我也在等你」，黃說，結婚當天就給太太一個震撼教育，原來參與政治是這樣，「不知道她有沒有後悔嫁給這個人？」後來兩人也將18桌的菜，全打包拿到立法院跟大家分享。