年底4大公投將登場，北市副市長黃珊珊7日在臉書表示，公投曾是民進黨的神主牌，但執政後也未完全按照公投的結果執行，公投已變成「盍各言爾志」的意見表達，甚至還不惜用「縣市升格」為特定人量身打造未來的舞台，造成台灣長期內耗、對立與撕裂，令人感到厭煩。

黃珊珊指出，公投在某個程度來說，也許所有的執政者其實都不希望讓人民真正行使權利，公投與罷免門檻都修改過，兩大政黨只要不利於自己的，就找一大堆理由修來修去。

另外，民進黨新竹市長林智堅提出竹竹併「大新竹市」，基隆市長林右昌提基北併「大台北市、北海市」。黃珊珊嗆，這不惜用「縣市升格」為特定人量身打造未來的舞台，沒長期國土規畫，更造成台灣長期內耗，每年都選舉，社會過度動員，對立與撕裂幾乎沒假期。

「很多事情不是只有Yes 或 No 而已！ 」黃珊珊表示，公投要不要綁大選？其實問題不是綁，問題是怎綁，傳統的投票方式要不要改變？若改成數位投票，或像美國可事先投票或通訊投票，綁不綁其實不該是個問題。

黃珊珊說，但公投綁大選的議題，其實還是政治操作動員的目的，因沒綁大選的公投，可能無法引起太多民眾的共鳴，執政黨不想綁，在野黨想綁，主要目的還是藍綠對決與政黨動員，政黨的私利才是目的。

針對重啟核四，黃珊珊說，重啟要花費多大的代價？幾百億？幾千億？重啟後的電力就會夠了嗎？不重啟呢？電從哪裡來？綠電接得上嗎？還是要燒更多的煤？天然氣？不該只有是否重啟核四這個選項吧，別的替代方案可讓台灣更安全些嗎？現在沒人想講清楚這些問題，只想讓人民繼續爭吵對立。

另外，前總統馬英九稱「封存核四是為了重啟」，黃珊珊強調，藍綠都曾執政，台灣也經過3次的政黨輪替，昨非今是、昨是今非的問題不斷重演，連「封存核四』是為「重啟核四」這種荒謬的邏輯，竟成為政黨動員公投的理由，也令人瞠目結舌。

她說，獨立思考的台灣人，要經過討論的過程、理性的判斷，讓愚民激化對立的人不能得逞，才能讓台灣回到務實理性的議題討論，相信大家可以做出正確的選擇，別再被藍綠的顏色遮住了眼睛，成為被政黨綁架的工具。「萊豬和藻礁問題是非分明」、「重啟核四與否問題都很多」、「公投綁過大選有比較好嗎」。