7日彰化縣長王惠美、二水鄉長蘇界欽等縣府、公所一級主管，齊聚林先生廟，感恩先民開鑿水圳，灌溉彰化平原，讓彰化成為土地肥沃、物產豐饒的農業大縣。（吳建輝攝）

八堡圳在1709年由施世榜籌款開鑿，初期引水入圳屢遭失敗，相傳來有一位老翁來見施世榜，給予水利圖說才成功引水。（吳建輝攝）

二水鄉長蘇界欽（右４）說，今年因疫情雖然沒有舉辦跑水，但仍歡迎所有鄉親一同到二水鄉，感受三百年前先民篳路藍縷，了解先人開墾拓荒的歷史之旅。（吳建輝攝）

彰化「二水跑水節」為國內特有的水圳節慶活動，今年受到疫情影響，超過三百年歷史的跑水活動取消，但為敬天謝地及感懷先人德澤，傳統的感恩祭與圳頭祭仍如期舉行，7日彰化縣長王惠美、二水鄉長蘇界欽等縣府、公所一級主管，齊聚林先生廟，感恩先民開鑿水圳，灌溉彰化平原，讓彰化成為土地肥沃、物產豐饒的農業大縣。

八堡圳在1709年由施世榜籌款開鑿，初期引水入圳屢遭失敗，相傳來有一位老翁來見施世榜，給予水利圖說成功引水，直到1719年圳成之後，老翁拒絕受酬不示姓名，自稱「林先生」，後人仰其恩德，在二水圳頭建林先生廟以資紀念，二水跑水節至今已有三百年歷史，深具歷史文化淵源。

王惠美解釋，所謂的跑水，顧名思義是人在水之前，跑給後頭宣洩的大水追，按照古禮在圳頭設置香案、擺滿祭品祭拜先民，時辰一到，再開水門引水進河道，並遶行水道祈求國泰民安，近年逐漸發展成年度觀光慶典，每年都吸引上千民眾朝聖。

王惠美說，11月份是我們豐收的季節，彰化因為有濁水溪、八堡圳兩條重要的灌溉河川，讓彰化能夠成為台灣第一農業大縣，彰化所產出的農特產品質都相當好，拜先人施世榜與林先生所賜，沒有他們就沒有這個圳頭，今年雖然因疫情沒有舉辦跑水，但仍集結地方仕紳到林先生廟、圳頭等以三牲獻禮感恩先民開鑿八堡圳。

二水鄉長蘇界欽表示，感謝縣長、立委、參山國家風景區管理處等單位協助爭取經費，讓二水跑水節越來越受到大家重視，今年因疫情雖然沒有舉辦跑水，但仍歡迎所有鄉親一同到二水鄉，感受三百年前先民篳路藍縷，了解先人開墾拓荒的歷史之旅。