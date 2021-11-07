大陸演藝圈夫妻檔黃曉明、Angelababy（Baby、楊穎）近年頻傳婚姻亮紅燈，小倆口不僅鮮少同台放閃，連網上也沒有互動，加上兩人都沒有正面說明，也讓黃曉明和Baby的婚姻狀態讓外界霧裡看花，不過Angelababy近日在陸綜上被調侃「能傳訊給黃曉明嗎？」Baby則秒回：「我讓他不要聽你電話」，低調曬恩愛閃瞎一票網友。

Angelababy和男星鄭愷是陸綜《奔跑吧》的固定班底，兩人在節目進行闖關活動時，鄭愷一看到黃曉明的廣告、就忍不住問：「我能傳訊給曉明哥嗎？」Baby聽到後不僅沒有面露尷尬，她還甜笑秒回：「我讓他不要聽你電話」，Baby說完後忍不住大笑，讓鄭愷瞬間露出無言的表情。

Baby的語氣霸氣又藏不住甜蜜，低調曬恩愛的同時，也向外界證明，黃曉明在她心中的地位，小倆口的感情其實好著呢，而Angelababy這回低調曬恩愛，不僅讓畫面散發滿滿粉紅泡泡，更是閃瞎一票網友。

黃曉明和Angelababy在2015年結婚，幸福組成一家三口。（圖／取材自微博）

黃曉明和Angelababy在2015年終結愛情長跑，幸福步入禮堂，小倆口並在2017年初喜迎兒子「小海綿」，幸福組成一家三口，不過隨著兩人一改高調放閃的作風後，黃曉明和Baby就頻被指婚變，但兩人日前則被陸網直擊，一家三口低調現身酒店度假，黃曉明噴父愛抱著兒子「小海綿」在酒店走廊，Baby則和閨蜜手勾手、跟在後面，兩人雖然沒被拍到互動狀況，不過一家三口久違同框，也在網上掀起一波討論。