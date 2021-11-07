四大公投案投票將於12月18日登場，蔡英文總統下鄉宣講提到核四時，表示核四從1996年蓋到現在，還是沒辦法啟用，「最後就是國民黨的馬英九總統把它封存起來。」對此，台北市議員鍾沛君指出，意思是國民黨自己把核四封存，如今又有何臉面贊成重啟核四。這也讓她想起2014年的「核四封存，七日風暴」，並問「莫非蔡總統貴人多忘事」。

對於蔡總統所說，「核四從1996年蓋到現在，手機都從黑金剛升級到iPhone13，但是還是沒辦法啟用。最後就是國民黨的馬英九總統把它封存起來。」鍾沛君4日在臉書指出，意思是國民黨自己把核四封存了，如今又有何臉面贊成重啟核四。

她不禁想問，這才幾年的光景啊！莫非蔡總統貴人多忘事，已經不記得2014年春天，絕食的「聖人」、惡毒的詛咒、紛亂的街頭與封存的理由？

台北市議員鍾沛君。（圖／摘自鍾沛君臉書）

鍾沛君並在臉書回顧2014年，當時前民進黨主席林義雄稱自己冒著生命危險進食，若有不幸就是被掌權者殺害，並於4月22日至30日禁食抗議。蔡英文也於臉書發文：「我們懇切嚴肅要求馬政府回應民意，避免社會走到難以化解的對立，造成難以彌補的傷害」。蘇貞昌則稱掌權者毫無羞恥、違反民意、展露野心，並斥責朝野立委應拿出良心，順從民意。柯建銘則針對國民黨團不配合核四公投特別條例逕付二讀，表示國民黨團決議是可惡至極，是公然謀殺林義雄。

2014年4月25日，馬蘇會針對核四議題激辯85分鐘，仍未達成共識。隔日反核路跑即遊行，吸引約7000人參加。同年4月27日，馬英九總統與國民黨籍縣市首長，就核四議題進行座談，達成共識，「核四安檢後封存不運轉，未來交給公投決定」。

鍾沛君直言，很多支持者至今不諒解，認為馬前總統當時應該魄力決斷，以雷霆手段通過服貿協議，並且啟用核四，但當初封存就是為了日後「交付全民公投」，對於這點，她請蔡總統日後下鄉宣講時，停止斷章取義、扭曲事實；同時呼籲大家，12月18日一起把國家拉回科學本位，與專業治理的路線上。