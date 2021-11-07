台中市外埔區一名獨居周姓婦人憂鬱孤單，因女兒聯繫不到她，擔心發生憾事立刻報警，大甲警分局外埔分駐所員警據報火速抵達住家，經員警耐心陪伴及苦勸，終於成功阻止一件憾事發生。

日前下午大甲警分局外埔分駐所員警盧育澤、蔡志升正於轄區巡邏，接獲通報稱「母親在家情況不明，請協助。」員警急赴現場向前詢問，但起初婦人沉默不語，經員警耐心用盡各種方法勸說後才願意開口。

原來69歲周姓婦人因兒女各自有各自家庭，不好意思打擾，於長期獨居且缺乏陪伴之下，忽然有不好的念頭。

員警了解原委後，委婉向她分析說，如果有歸屬感，即使獨居也不會感到寂寞，在安撫情緒同時，也馬上連絡鐵山里里長劉圳及其女兒到場關心，待婦人心情訴說完平復後再行離開。

婦人女兒表示，因家庭住於台中市區，老家平日僅有母親一人居住，可能造成母親沒有歸屬感，還好今日員警及時趕抵，避免了憾事發生，對於警方的協助深表感謝。

外埔分駐所長紀適華表示近年來隨社會型態改變，獨居長者逐年增加，呼籲家中有獨居長者子女應主動關心家中長輩，亦可協助長輩參與社區活動，建立鄰里情誼，避免寂寞，減少生活空虛，致憾事發生。

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