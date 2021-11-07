前總統馬英九被控賤賣國民黨黨產「三中案」，台北地院歷經3年審理，10月27日一審宣判，馬英九獲判無罪。對此，資深媒體人趙少康表示，台北地檢署在馬獲判無罪後，連審判書都還沒有收到，就急急的把第二辦公室面積1.5坪的影印間，改成「三中戰情室」，既有隔音功能防竊聽，又裝了霧玻璃防偷看，好像碟對諜的情報片，這根本就是「上訴馬英九戰情室」。

趙少康今（7日）在臉書指出，台北地檢署好像跟馬英九有什麼深仇大恨，上窮碧落下黃泉的窮追猛打，非要置馬英九於死地不可，馬英九當過法務部長，當時做了不少司法及獄政改革，對檢察官的地位提升及升遷制度也獲得相當好評，政治冷暖，卸任總統後竟然蒙受地檢署如此「厚愛」，令人無限感慨。

對於一個小心謹慎、沒有貪污的前總統追殺到這種地步，趙少康直言，也是創下了世界紀錄，如果不是總統蔡英文指示政治起訴，就是檢察高層公報私仇，不管怎樣，對檢察官的「公正、中立」形象都是重大打擊，以後誰還會相信檢察官不受政治干擾？

趙少康批，本來台北地檢署大可在收到地院判決書後再做研判是否上訴，現在連判決書都還沒有收到，就要成立「上訴馬英九戰情室」，欲置馬於死地之心，也未免太急切了吧，而且難看到全國人都清楚可見，殊為不值。