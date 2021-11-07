新竹范姓女子日前參加公司旅遊，到潭雅神綠園道騎單車踏青，她平時沒有運動習慣，此次騎單車運動過量致急性過度換氣，喘不過氣倒臥路邊，警方獲報趕往協助並通知消防人員，經初步救護處理，范女換氣逐漸恢復正常，讓友人及路旁熱心民眾鬆了一口氣。

豐原警分局指出，社口派出所警員張維哲、賴冠維於11月5日16時許接獲民眾報案，稱在潭雅神綠園道上有人倒臥路邊，請求警方到場協助。警方得知後火速趕赴現場，發現53歲范姓女子倒臥路旁，呼吸急促，立即上前關心並協助聯繫消防救護員。

經救護人員檢視及初步救護處理，范女換氣逐漸恢復正常，讓友人及路旁熱心民眾鬆了一口氣，大夥直呼「有警消真好。」警方提醒范女如有身體不適，要再至醫院做詳細檢查，平時也應多注意自身身體狀況，避免急性大量運動，確保自身安全。

經警方了解，范女為新竹人，5日因參加公司旅遊，到潭雅神綠園道騎單車踏青，因平時沒有運動習慣，此次騎單車運動過量，導致急性過度換氣，喘不過氣突然倒臥路邊。

社口派出所所長鄭誌銘表示，警察的工作不只除暴、維護治安，有更多是在做為民服務的工作，當民眾有需要，警消都會無私付出，以同理心「把民眾小事當做大事來服務」，讓民眾能感受到警察的敬業與用心。