把握最後好天氣！下周全台「冷吱吱」 氣象局最新說明

最強一波冷空氣明天南下台灣，究竟這波冷空氣會不會讓玉山、合歡山降下今年入冬第一波雪，中央氣象局表示，這次冷空氣的降雪條件在邊緣，可遇不可求，但周一、二受水氣影響，3千公尺以上高山將有機會看到霧淞、冰霰。

氣象局表示，周一、周二東北季風增強，這波冷空氣使得中部以北、東北部、東部明顯轉涼，北台灣高溫跌破20度，與今天白天30度左右相比，降溫10度以上，入夜後溫度再下探16度，其他地方則是早晚較涼；降雨部分，受華南雲雨區東移影響，全台雲量增多，降雨熱區集中在北部及東北部，東部、東南部、中部及南部山區偶爾有局部短暫雨。

又冷又下雨，不少民眾期待玉山、合歡山降下今年入冬初雪，氣象局分析，雖然周一、周二水氣豐富，但3000公尺以上高山降雪條件並不高，只能說下雪可遇不可求，到了周三至周五冷空氣再增強，逐漸轉乾冷，降雪機率更小。

雖然可能沒有雪景可賞，但氣象局表示，3000公尺以上高山周一、周二仍有機會因低溫結霜，出現霧淞、冰霰等美景，路面也可能結冰。