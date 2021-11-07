林姿妙表態反對核四要溝通？ 朱立倫：對民團提案是尊重協助

重啟核四、反萊豬、公投綁大選、珍愛藻礁4項公投案年底登場，國民黨主席朱立倫喊出「4個都同意」，但國民黨籍宜蘭縣長林姿妙日前表態反對核四重啟，新北市長侯友宜也持保留態度。朱立倫強調，或許黨內對於這民間團體提出重啟核四、珍愛藻礁2公投案有不同意見，但國民黨希望最後四個案都能夠順利通過。

針對國民黨內對於「核四重啟」公投立場有不同意見，前總統馬英九喊話黨中央要好好溝通，朱立倫表示，國民黨提出的是兩個案，另外兩個案是民間團體提出來的，目標當然是四個都能夠同意，但是黨內提出來的兩案，全黨一致支持、全力推動；另外兩案將尊重跟協助也希望大家能夠支持。

朱立倫強調，目標是「4個同意」，國民黨也會在過程中，讓民間的力量能夠展現出來，全民的力量共同支持，不管是環保、能源的議題，讓大家能夠看清楚民進黨執政之後對環保的破壞及能源不足造成大家擔憂的事實。

對於是否要求侯友宜表態支持？朱立倫說，侯市長作為地方首長，當然有自己的市政工作，那不管反萊豬或是公投綁大選，黨的政策相信侯一定是全力支持，民間團體的提案本來就是尊重與協助，那每個地方有每個地方的想法，但是國民黨還是一樣儘量協助。

此外，關於台中第二選區的部分，現在國民黨人選難產，現在有名嘴說顏清標這個禮拜會來拜會朱立倫，朱立倫沒否認僅反問，不知道他的消息從哪裡來，強調中二選區一定會尊重在地的力量，推出最好最強的候選人，目前還在地方協調當中。