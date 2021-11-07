中華民國中醫師公會全國聯合會7日上午11時於台北市西門紅樓舉辨「中醫長照居家醫療活動-中醫師到您家」活動，活動中針對台灣人口老化趨勢提出相關分析，及如何能藉由中醫優勢，以因應長照醫療需求。

中華民國中醫師公會全國聯合會理事長柯富揚分析，人口老化所帶來不少醫療衝擊，包括一、龐大醫療支出，我國高齡者門診醫療使用年平均就診次數為26.7次，且就診者中37.2％會開立一種以上之慢性用藥（平均4.59種慢性病用藥），其中使用5種以上達41.59％，而8.39％的患者使用藥物更多達10種以上，高齡者所花費的醫療費用更佔全年健保支出的35.16％。

二、不當用藥問題，高齡人口是各類疾病的高風險族群，無可避免地會有多重使用藥物上的問題，如何精確地掌握合理的藥物劑量、避免藥物交互作用，以及持續監測藥物使用效果等安全用藥方案，一直是高齡人口不當用藥問題下的難解習題。

三、高齡人口住院風險，近年統計高齡人口年平均住院次數為0.38次，為65歲以下民眾住院風險之三倍，以失智症病人為例，在急性疾病住院後，多出現死亡率明顯上升（肺炎住院死亡風險增加62％）、全死因死亡風險增加59％、精神用藥明顯上升(為未住院失智長者之1.4倍)。

值得重視的是，中醫能解決台灣長期照顧需求。這包括可以發揮「簡、便、驗、廉」的優勢，提供個人、居家、社區乃至住宿式照顧等多元且連續性的醫療服務，建立以「社區」為基礎的長照服務體系。

柯富揚表示，中醫能改善受照顧者生活品質並降低各類開銷，例如預防失能及失能加重，減少腦血管疾病的復發、強化骨密度和肌力以預防跌倒傷害、改善退化性關節炎、減緩失智症的加重、體質調理等。可使中重度失能個案的症狀改善，並有效提升照顧品質；可降低醫療及照顧成本，透過減少失能與減少受照顧者的需求，進而降低照顧者的負擔，以及照顧所需的各項費用。

針對中醫遠端長期照顧計畫，中醫師公會全聯會分析，中醫推動與AI通訊科技整合的醫療照顧模式將是未來趨勢，例如開發遠端長期照顧作業平台，讓照顧者可即時反映受照顧者的身體變化，並將個案資料，諸如舌診、脈診、病灶等相關數據及影像按時上傳至雲端資料庫，如有異常變化時，社區中醫師即可前往訪視診察。

另可發展讓門診醫療、復健服務與日間照顧無縫接軌，例如讓中醫師將專業醫療帶入居家及 中大型住宿式機構設立中醫駐診空間，與社區式發展中醫日間照護及社區健康養生巡迴診療等機制。

中醫師公會全聯會指出，發展具中醫特色的養護服務，則是規劃將其納入長期照顧保險，諸如藥浴、薰洗、灸法、中醫飲食宜忌衛教、經絡穴位按壓、藥膳食療衛教、體質調理等內容，讓失能者能有選擇更多元且全面的照顧方式。

此外也可涵蓋福利機構裡設置中醫診間及建立中醫照顧模式，可於部屬老人福利機構設置實施並補助相關設施經費。