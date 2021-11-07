台南市長黃偉哲今天上午接受前總統陳水扁在廣播節目專訪，被問到對連任有沒有信心？陳水扁先笑稱，「對黃偉哲百分之百有信心，有我這一票！」黃偉哲笑回，有沒有信心要問選民，「總統是台南市民，我們要聽台南市民的。」陳水扁勉黃偉哲要連任成功，須步步為營，市府團隊任何螺絲都不能放鬆。

陳水扁今天於廣播中也讚黃偉哲是選舉常勝軍，有七連勝紀錄，選舉沒輸過，「不像我，選輸過2次」，但陳水扁也提起，黃偉哲2016年立委選舉締造76.47％高得票率，隔2年，選台南市長剛好遇到韓流，2018年大環境不利民進黨，面對無黨籍候選人陳永和、林義豐、許忠信、蘇煥智分食票源，4人拿了28萬7000票，黃偉哲當年得票率僅38.02％。

陳水扁問，若當時局面不是5打1，而是國民黨跟民進黨1對1，會不會冷死？黃偉哲坦言，當時高雄市就選輸了，很有可能。陳水扁說，後來台南第二選區立委補選，這裡是他的故鄉，國民黨謝龍介空降第二選區參選對上民進黨郭國文，在綠得出汁選區，民進黨卻險些翻船。

陳水扁說，黃偉哲跟郭國文選前一周曾到高雄找他，當時連賴清德都卯起來輔選，比自己參選還拚，「民進黨選舉選到剩下最後一口氣」，但選情仍不樂觀，陳水扁透露，他當初本來不想插手，但不願看到民進黨斷氣，甘冒被「抓回去」風險，錄了一段影片輔選，最後郭國文贏謝龍介3000多票。

陳水扁說，若2019年立委補選這一局輸掉，賴清德之後不敢挑戰總統，而民進黨若輸了這局，恐信心崩盤，兵敗如山倒，這一場選戰很關鍵，黃偉哲也感謝陳水扁替台灣守住這一關。