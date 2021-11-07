太神啦！因戴著印有「埔鹽順澤宮」幸運帽，而奪得法國三鐵冠軍、在台爆紅的挪威選手伊登，美國時間６日參加在佛羅里達州巴拿馬城海灘參加「佛羅里達州鐵人三項賽」再次戴著繡有「埔鹽順澤宮」的冠軍神帽，以總成績的7小時42分57秒的時間，拿下冠軍，這也是伊登戴著神帽第五度拿下冠軍。

伊登在美國佛羅里達時間11月6日參加「佛羅里達州鐵人三項賽」，以2小時34分51秒的成績拿下冠軍。（摘自 gustav_iden instagram帳號）

根據外媒報導，伊登在美國佛羅里達時間11月6日參加超鐵「佛羅里達州鐵人三項賽」，以7小時42分57秒的成績拿下冠軍，大贏對手將近6分鐘時間，證明了他在全距離比賽中也能以絕佳的成績贏得比賽，比賽中與隊友共同努力，最終克服寒冷與極端氣候，贏得了比賽。

消息傳回國內當地民眾也相當興奮，順澤宮總幹事陳守欽表示，算一算這次伊登戴上神帽後，第五度拿下世界冠軍，很高興他再次讓順澤宮再次躍上國際版面，但這也都歸功於他的努力，順澤宮神帽永遠為他準備，歡迎他再次回到埔鹽，也希望他繼續加油，締造更好的成績。

順澤宮位於彰化埔鹽，是當地信仰中心，在地有300多年歷史，主要是供奉玄天上帝。廟方也表示，這頂帽子每年大概都會做500頂分送給信徒，但自從伊登爆紅後，廟方每天發放神帽，至今已發放超過20萬頂的冠軍神帽，原以為因疫情會降低熱度，但神帽威力無法擋，加上伊登屢創佳績，讓神帽威力再次發威，至今每天仍有民眾到順澤宮領冠軍神帽。