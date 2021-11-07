國圖偕科林研發贈600本英文圖書給新竹縣，圖書設計精美、插畫十分生動，同學們愛不釋手。（羅浚濱攝）

國家圖書館與科林研發從2018年起啟動新竹地區「送書到學校計畫」，提升偏鄉學校的英文學習能力及興趣，日前再贈600本英文圖書，6所偏鄉國中小各獲得100冊，縣長楊文科期許偏鄉學生藉由更多的閱讀擴增視野，也經由英語閱讀認識世界。

國家圖書館館長曾淑賢表示，為推廣閱讀並配合行政院2023雙語政策發展藍圖，2016年起國家圖書館與全球半導體知名公司科林研發合作，陸續於台北、新竹等地區舉辦「四季閱讀」、「世界閱讀日」、「新竹大師講座」、「送書到學校」及「閱讀好酷嘉年華」等極富意義的系列閱讀推廣活動。

「送書到學校計畫」精心挑選國外知名童書獎項，包括美國凱迪克獎、美國紐伯瑞獎、美國蘇斯博士獎、紐約公共圖書館最佳童書獎、賽伯特榮譽獎、英國凱特·格林納威獎等獲獎好書，在學校設置「Reading Corner」專區，增加學童多元接觸外語主題讀物機會。

新竹縣過去3年有7鄉11所國中小受惠，這次獲贈書籍的有錦屏國小、玉山國小、桃山國小、精華國中、五峰國中和照門國中等6所偏鄉學校。

錦屏國小校長黃晴逸表示，偏鄉沒有書店，英文圖書單價也不便宜，選購非常不方便，這次獲得100本得獎的英語童書，圖書設計精美、插畫十分生動，大圖片也超吸睛，同學們愛不釋手，成功引起學生閱讀的興趣。

曾淑賢並表示，今年受疫情影響，國圖與科林研發辦理的英文閱讀推廣活動，11、12月由國立清華大學英語教學系周秋惠副教授的團隊在線上展開，相信可提昇學童英文識字拚寫、朗讀的能力與興趣。