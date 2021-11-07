台灣高教競爭力正在衰退，據統計，2020年，北京清華大學年度預算是台大的4.65倍；每生平均預算，東京大學是台大的3.72倍。台大最近提出「增加自籌收入，積極留才攬才育才」倡議，呼籲校友及各界踴躍捐款，讓台大有能力與世界一流大學競爭。

亞洲主要大學2020年的年度預算（以台幣計算），北京清華大學917億元、北京大學906億元、東京大學650億元、新加坡國立大學605億元、復旦大學430億元、香港大學407億元、香港中文大學388億元、新加坡南洋理工大學380億元、首爾大學276億元、台大197億元。

2020年每生平均預算，東京大學227萬元、北京大學197萬元、香港中文大學181萬元、北京清華大學172萬元、新加坡國立大學142萬元、香港大學128萬元、新加坡南洋理工大學113萬元、復旦大學110萬元、首爾大學99萬元及台大61萬元。

台大提出「增加自籌收入，積極留才攬才育才」倡議指出，近年來，我國高等教育快速擴張，造成教育資源的稀釋；同時國際競爭激烈，少子化減少了學雜費收入。自1999年起，我國公立大學全面實施校務基金制度，各公立大學為因應政府的補助減少和經費短絀，皆有自籌經費的壓力，需積極開闢財源。

台大表示，近年來台大預算來自政府的補助逐年下滑，不到4成。學校的重點工作和當務之急，包括提升教學研究的質與量，積極留才攬才育才和加強國際連結等政策和校務推動，需仰賴足夠的經費和財源，在經費短絀的情況下，需努力自籌收入，連結各方資源，包括各界的捐贈。

台大被視為全國高教之首，但不管是「年度預算」和「平均學生預算」，台大都遠遜於鄰近亞洲排名世界百大內的大學。既然來自政府的經費愈來愈少，台大呼籲校友及各界，踴躍捐款給台大，校方也會不停歇各項校務的推動，以提升國際競爭力，並實現大學的社會責任，為台灣高等教育的紮根持續努力。

台大提出「向百歲台大致敬 -創校百年願景基金」定期定額專案，有意捐款者，可上網（https：／／giving.ntu.edu.tw／Items.html）查詢相關資訊。