在疫情之下，漫威宇宙持續擴展，《黑豹2：瓦干達萬歲》（Black Panther: Wakanda Forever）已於6月底開拍，而在男主角查德威克鮑斯曼(Chadwick Bosema)癌逝後，「黑豹妹」莉蒂西亞萊特(Letitia Wright)被認為將是續集中的主力角色，不料近期爆出她在片場發生意外，本以為只是輕傷很快能回歸，但卻傳出其實她傷勢不輕，《黑豹2》劇組也宣布暫停拍攝。

2018年推出的漫威超級英雄電影《黑豹》(Black Panther)，不僅票房叫好叫座，狂賣13億美元(約新台幣362億元)，且該片以黑人作為主角並是超級英雄，具有文化里程碑意義，《黑豹》該年度更獲奧斯卡「最佳影片獎」提名，如今「黑豹」查德威克鮑斯曼因癌症過世，莉蒂西亞萊特被外界視為黑豹系列電影最有可能的接班人之一，不料開拍才2個月，她就在片場因吊鋼絲意外而受傷。

據《綜藝(Variety)》及《好萊塢內幕(HollywoodInsider)》雜誌報導，8月下旬莉蒂西亞萊特爆出在片場拍攝特技鏡頭意外受傷，但當時漫威說明她傷勢不嚴重，很快就能回到崗位，不會影響《黑豹2》拍攝行程。

不過其實莉蒂西亞萊特自在片場受傷後，就返回家鄉英國，自此一直在倫敦休養，傷勢似乎不輕，她的發言人對媒體表示：「她期望於2022年初重返工作崗位」、「莉蒂西亞萊特希望你們能為她祈禱」，劇組也宣布先不進行她的拍攝，證明莉蒂西亞受的不是小傷，《黑豹2：瓦干達萬歲》預計明年11月正式上映，而莉蒂西亞以外的演員仍持續拍攝，目前漫威並未宣布要延後檔期。