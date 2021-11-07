據哥斯大黎加衛生部發布的最新命令，境內5歲（含）以上兒童必須接種COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫苗。這使得這個中美洲國家成為對兒童採取這項要求的全球先驅之一。

路透社報導，聖約瑟（San Jose）當局多年來均要求兒童注射小兒麻痺症、天花等傳染性疾病的疫苗，今天的舉措是讓COVID-19疫苗加入這份清單之中。

衛生部長薩拉斯（Daniel Salas）昨天發布聲明，做出相關宣布，並說：「我國基本疫苗接種計畫，成功抑制病毒，使得許多未成年人免於病痛、後遺症、甚至死亡。」

哥斯大黎加COVID-19感染率近來有減緩趨勢。根據官方數字，人口約510萬的哥斯大黎加共計有7000多人染疫過世。

目前為止，12-19歲的人口近3/4已接種至少1劑的COVID-19疫苗；總人口中，約54%完整接種疫苗。（譯者：蔡佳敏/核稿：嚴思祺）1101107