新竹縣政府教育處與文化局攜手合作為國小1到6年級製作借閱證「樂讀卡」，有三分之一40所學校完成系統介接及卡片製作後發放給小學生，並率先這40所閱讀推動教師及愛的書庫學校的圖書館，導入學生自助借還書系統，打造智慧型圖書館。

新竹縣有40所學校導入學生自助借還書系統，學生都說操作簡單又容易。（羅浚濱攝）

教育處長楊郡慈說，學生可使用樂讀卡或校內借閱證，自行操作借還書系統，學生選定書籍後，只需拿到自助借還書機前，感應卡片及書籍條碼即完成借閱，學校圖書館引進智慧科技新設備，孩子可以學習獨立運用此系統，讓借書變得快速又有趣，提高閱讀意願，全縣三分之二學校會陸續完成建置。

新豐國中7年級學生黃郁婷說，學校這台新的自助借還書系統非常有效率，節省大家很多的時間，而用一般電腦借還書很容易出錯，現在這台自助借還書設備，只要簡單的幾個動作，嗶嗶兩聲就完成借書囉！

許庭甄同學則說，之前借還書都要排隊排很久，現在只要按一下螢幕按鈕，嗶一下就借好書了，操作簡單又容易，不需要老師一直教，比之前的電腦更方便快速，自助借還書系統真的不錯！

楊郡慈並說，新竹縣逐年編列圖書預算，補助學校充實及汰換圖書設備，推薦學校代表參加教育部閱讀磐石獎及推手獎的10個項目全數獲獎，足以顯現新竹縣對閱讀教育的重視。

除了自動借閱設備建置外，縣府歡迎家長可隨時用「School＋」app中的「我的圖書館」功能，關心學生校內借閱情形，培養親子共讀習慣。我的圖書館App可至IOS或安卓商店搜尋「School＋家長」，家長只要選擇學校班級，輸入手機註冊即可快速綁定。