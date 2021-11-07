前總統陳水扁今天專訪台南市長黃偉哲，當場以台南市民身分向黃請願，「孫文銅像重新豎立，期期以為不可」，黃偉哲當場也允諾，在市民沒有共識之前，不會豎立孫文銅像。

原本放置湯德章紀念公園的孫文銅像，2014年被自由台灣黨創黨主席蔡丁貴拉倒後，後由文化局做修復收存，經台南市議會提案請市府將銅像放回湯德章紀念公園或尋找適當地點放置，去年8月提案安置台南公園，經送台南市文化資產審議會審議，今年初決議同意設置，原訂11月12日重新豎立在台南公園，消息傳出後，引來反對聲浪，台南市政府暫緩設置。

陳水扁也關切孫文銅像豎立一事，他今天專訪黃偉哲，節目最後提出「台南市民陳水扁要跟市長請願」，他說，對於孫文銅像要重新豎立，「我期期以為不可」，他說，拆都來不及了，還把它放回去？他說，很多人有意見，「我也有意見，拜託市長大人了。」

陳水扁說，2001年都將台南市中山公園改為台南公園了，孫文銅像這種政治圖騰，還有必要死灰復燃嗎？「拆都來不及了，沒代沒誌還要把它放回去？」陳水扁也說，希望這類銅像別豎立在公共空間，「要擺，就放在博物館就好」，他除了以台南市民身分向市長陳情，也希望市長察納雅言。

黃偉哲說，當初孫文銅像被扯下後有碎裂，加以修補後，議會通過要重新豎立，他承諾不會放回湯德章紀念公園及台南公園，至於要不要豎立？在市民沒共識之前，不會重新豎立。