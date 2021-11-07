民進黨台中市第二選區立委補選參選人林靜儀，競選總部將設在原陳柏惟烏日服務處，前交通部長林佳龍確定擔任競選總部主任委員、陳柏惟則擔任競選總幹事。對此，國民黨文傳會前副主委鄭照新直呼，這簡直就是「出包下台者」的大集合。

鄭照新今（7）日在臉書表示，「台中海線，不是出包下台者的回收廠！」並指林靜儀擔任蔡英文連任競選辦公室發言人時，接受德國之聲訪問大出包，因此下台；林佳龍任交通部長時，太魯閣事故大出包49死218傷，下台；陳柏惟擔任立委時，則因言行大出包，肇逃等黑歷史被罷免下台。鄭照新直言，「讓我差點以為這不叫補選總部，而是『出包下台者』總部。」

候選人林靜儀、主委林佳龍，加上總幹事陳柏惟，鄭照新稱這三人的組合是「出包下台者聯盟」。他也質疑，把中二當資源回收桶嗎？還是政治更生人集訓中心？

鄭照新也提到，先說要穿防彈背心才能選，繼而侮辱媽祖信仰無極限，現又籌組出包下臺大聯盟，並批「民進黨真的是可以再看不起海線鄉親一點，台中海線不是出包下台者的回收廠！」