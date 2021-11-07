據大陸海關總署統計，今年前10個月進出口總值為31.67兆元（人民幣，下同），年增率22.2％，且比2019年同期增長23.4％。其中，出口17.49兆元、年增率22.5％，比2019年同期增長25％；進口14.18兆元，年增率21.8％，比2019年同期增長21.4％。

主要貿易市場方面，統計前10月數據，東協、歐洲各為第一、第二大貿易夥伴。而美國為第三大交易夥伴，中美貿易總值為3.95兆元、年增率23.4％，占比12.5％。其中對美出口3.01兆元、年增21.8％；自美國進口9367.4億元、年增28.9％；對美貿易順差2.08兆元，成長18.9％。

根據中新經緯報導，如按美元計價的話，10個月進出口總值則為4.89兆美元、年增率更高至31.9％，比2019年同期增長30.7％。其中，出口2.7兆美元、年增率32.3％；進口2.19兆美元、年增率31.4％。

同期大陸對「一帶一路」沿線國家合計進出口9.3兆元、年增23％。其中，出口5.27兆元、成長21.9％；進口4.03兆元、成長24.5％。

當中以民營企業進出口增速最快、比重提升。前10月民營企業進出口15.31兆元、年增率28.1％，占外貿總值的48.3％，比去年同期提升2.2個百分點。其中，出口10.02兆元、成長27％，占出口總值57.3％；進口5.29兆元、增長30.2％，占進口總值的37.3％。