大陸7日公布前一日新增74例新冠肺炎確診病例，其中50例為本地確診，涉及9省份，以河北21例佔最多。至此，本輪疫情已波及20省份，累計876例病例，不過，內蒙古6日無新增病例，是此波疫情爆發以來首次零新增。

大陸本輪疫情自10月17日爆發，已累計本土確診病例876例，波及20個省份。確診病例最多的為黑龍江（239例），其次為內蒙古（182例）、甘肅（138例）。其中，黑龍江新增確診病例自10月29日以來首次降至個位數，內蒙古11月6日則無新增確診病例，為10月18日此輪疫情暴發以來首次零新增。

大陸國家衛生健康委疾控局副局長吳良有6日在大陸國務院聯防聯控機制記者會上表示，目前，陝西、湖北、湖南等省連續12天以上無新增病例，疫情在較短時間內得到迅速有效控制。浙江和江蘇近日出現零星病例，未出現社區傳播跡象。內蒙古、北京、貴州、山東等地防控效果正在逐步顯現，社區傳播已得到基本控制。

此外，青海、甘肅、寧夏、雲南德宏等地疫情低水平波動，不排除社區續發風險，但疫情外溢的風險較低。黑龍江、河北、河南、江西、四川、重慶、遼寧大連等地疫情仍在發展中，需密切關注疫情走向。整體來看，大陸本輪疫情呈現傳播鏈條多、傳播速度快、傳播範圍廣的特點，外防輸入、內防反彈的防控形勢依然嚴峻複雜。