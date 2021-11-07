日本經典電視劇《假面騎士》在今年踏入50周年，因為劇中的大反派女王淺倉唯加入，在9月播出後卻讓影迷倒戈呼籲加入邪惡的一方，還認為「只好請邪惡的假面騎士下去領便當了」

《假面騎士REVICE》劇中的反派首領「阿奎萊拉」惡之女王，是由美麗的模特兒淺倉唯飾演，在第一集中淺倉唯火紅的裝扮出場，雖然頂著大魔光環卻掩藏不住可愛的臉蛋，讓她被戲稱是假面騎士史上最正的反派，影迷大喊「假面騎士必須死」。

而淺倉唯最早是數位聲優偶像團體「22/7」的成員之一，她以藝名花川芽依的名字作為聲優，為虛擬偶像「齋藤妮可露」配音，在2017年正式露臉出道，曾一度因健康問題退出「22/7」團體，去年底才用本名淺倉唯復出演藝圈，也由於她在《假面騎士REVICE》爆紅，經紀公司順勢推出她的寫真集，從社群分享的比基尼照片中更讓粉絲一睹淺倉唯在可愛臉孔下，有著深藏不露的好身材。

淺倉唯寫真影片（影片/集英社ヤングジャンプ公式）

此外，在PTT表特中鄉民高喊「是個有實力的反派啊」、「最可愛的反派、「希望阿奎萊拉大人可以打敗可惡的假面」、「假面騎士必須死」、「看來只能支持打倒邪惡的假面騎士了」、「女王最高！假面騎士吃土」、「只好請邪惡的假面騎士下去領便當了」。