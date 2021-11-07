根據立法院預算中心報告，國軍志願役人力雖逐漸增加，然仍有部分戰鬥部隊編現比不及8成，且每年約有2成志願役士兵，平均2588人，因不適服現役提前離營，均有待國防部妥謀對策。

報告指出，截至110年8月底志願役人數16萬2282人，仍與募兵制計畫所訂16萬9千人之目標有部分差距。而截至110年6月底，各第1類型戰鬥部隊整體編現比雖均高於8成，惟仍有部分部隊之士兵、士官或軍官編現比有低於8成，士兵部分包括1.陸軍特戰部隊(含兩棲) 2.陸軍砲兵部隊 3.陸軍防空部隊等3類部隊。

報告指出，士官編現比不到8成的部隊則有1.陸軍機步部隊 2.陸軍砲兵部隊 3.陸軍裝騎部隊 4.陸軍火箭部隊 5.陸軍防空飛彈部隊等5類部隊；軍官部分有1.海軍陸戰隊兩棲偵搜大隊及其所屬 2.海軍陸戰隊步兵營、戰車營、砲兵營各連及守備中隊、運輸車中隊、砲車中隊、防備連、飛彈連 3.空軍防空暨飛彈部隊 4.憲兵202指揮部等4類部隊。

另報告指出，志願士兵招獲人數雖每年均達目標，然平均有近2成不適服士兵提前離營。106年度至110年8月底志願士兵合計招獲7萬495人，招獲率為99.33％，各年招募人數及比率雖多達預期目標，然同期間未服滿志願士兵現役最少年限之人數亦達1萬2942人，(占同期間招獲志願士兵人數比率18.36％)，應賠償金額8億9633萬1千元。揆該5年期間不適服現役士兵平均每年人數約為2588人，雖其不適服原因及態樣多元，然招獲士兵中有約近2成提前離營，除致浪費部隊有限訓練資源外，國防部亦需耗費相當人力處理後續賠償款收繳及追償等問題。