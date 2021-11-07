共機頻繁擾台，副總統賴清德今天強調，蔡英文總統提出的「四個堅持」不該被有心人拿來當成「破壞和平」或「走向戰爭」的藉口。「中華民國台灣是一個主權獨立的國家」，如果和平穩定的現狀被改變，挺身捍衛國家的主權與人民，就是我們作為一個民選政府最基本的責任。

賴清德副總統今天上午應大洛杉磯台灣會館基金會之邀，以「台美關係以及台灣外交新局面」為題發表錄影演說。

針對兩岸關係，賴清德表示，台灣樂見中國民主化。全世界都關注到中國政府企圖無限擴張民族主義的理論，行威權主義之實。這種野心的行為，持續不斷威脅台灣。

他強調，台灣不會妥協。大家都看到蔡英文總統在今年的國慶演說，堅定地對全世界說出四個「堅持」，這也是四個「事實」：堅持自由民主的憲政體制、堅持中華民國與中華人民共和國互不隸屬、堅持主權不容侵犯併吞、堅持中華民國台灣的前途必須遵守台灣人民的意志。

賴清德表示，這四個堅持不該被有心人拿來當成「破壞和平」或「走向戰爭」的藉口。「中華民國台灣是一個主權獨立的國家」，我們愛好和平，負責維持國際貿易、經濟發展、航運與軍事的安全。我們在國內任何軍事現代化、科技化的發展，後備軍力的強化，以及組織的改造，都不是為了「攻擊」，而是為了「防衛」。

他說，我們有善意，但是也有底線。台灣不會屈服於中國的威脅，如果中國軍機不斷惡意侵擾我國的空域，如果我們的領土遭受攻擊，如果我們的人民遭受威脅與迫害，如果和平穩定的現狀被改變，挺身捍衛國家的主權與人民，就是我們作為一個民選政府最基本的責任。

賴清德強調，我們樂於與各國合作對話，「各國」當然也包括中華人民共和國。唯一的條件就是，中國不能對我們預設任何前提。「我們不接受九二共識、一國兩制」，我們不斷尋求與中國政府溝通的機會，希望透過對等互惠的交流，增加彼此的了解、理解、諒解、和解，朝和平發展。民主、和平、繁榮是我們的最高指導原則。

賴清德表示，我們信仰民主，也希望中華人民共和國能實踐真民主，跟我們一樣，往民主的方向走。中華民國與中華人民共和國原本就互動頻繁，原本在經濟、文化、宗教、教育有多方面的交流，兩岸人民也通婚，語言也相通。所以，雙方有共同的目標，增進兩岸人民的福祉。

此外，他說，雙方也有共同的敵人，就是對抗天災地變，以及傳染病等。只要價值理念相近，可以不必成為敵人，可以共存共榮。「只可惜到目前為止不是這樣，中華人民共和國一直往相反的方向走去」。