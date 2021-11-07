行政院宣布明年為軍公教調薪4％，公務員的專業加給與教職員的學術研究加給是否也一併調高？行政院長蘇貞昌今（7日）表示，相關加給都由主管部會依相關程序優予考量。

蘇貞昌表示，台灣經濟創11年新高，成果應讓全民共享，軍公教很辛苦、勞工很辛苦，調整勞工薪資是15年來最高、軍公教調薪是25年最高，相關加給都由主管部會依相關程序優予考量。