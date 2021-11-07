軍公教調薪4％加給也會提高？蘇貞昌回應了 12:492021/11/07 中時 葉書宏 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 行政院長蘇貞昌。（資料照） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 行政院宣布明年為軍公教調薪4％，公務員的專業加給與教職員的學術研究加給是否也一併調高？行政院長蘇貞昌今（7日）表示，相關加給都由主管部會依相關程序優予考量。 蘇貞昌表示，台灣經濟創11年新高，成果應讓全民共享，軍公教很辛苦、勞工很辛苦，調整勞工薪資是15年來最高、軍公教調薪是25年最高，相關加給都由主管部會依相關程序優予考量。 陸點名「台獨份子」為何沒有她？媒體人曝可能原因 蘇貞昌稱反萊豬「美國人很氣」 連勝文反酸到底幫誰工作 #相關 #加給 #軍公教調薪 #部會 #優予 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 反萊牛卻開放萊豬 蘇2012臉書遭灌爆 04:102021/11/07 焦點要聞 國台辦列台獨懲戒清單 陸委會：採取必要反制 04:102021/11/06 全球財經 不買萊豬蘇貞昌稱「美國人很生氣」 施正鋒傻眼嗆一句 23:162021/11/06 政治 第11批BNT疫苗抵台 網友忍不住問蔡政府一句話 09:512021/11/06 政治 蘇貞昌提「美國很氣」槓公投 趙少康揭居心 15:522021/11/06 政治 台獨制裁清單為何只點名3人 徐巧芯4字爆關鍵 21:122021/11/06 政治 高雄百貨發高雄券太夯 市府急調控配給額度 15:332021/11/06 生活 國台辦：禁止台獨頑固分子入境陸港澳 04:102021/11/06 產業財經 柯文哲指加入CPTPP是為了日本核食 陳吉仲：這是兩回事 17:332021/11/06 政治 蘇貞昌：堅持四不同意 別讓國民黨亂下去 19:372021/11/06 政治 國民黨質疑蘇貞昌反萊牛開放萊豬 政院反擊：當時國際未訂安全標準 18:242021/11/06 政治 政治熱門新聞 陸點名這3人「台獨份子」後 吳子嘉斷言他麻煩大了 - 政治 台海緊張 蔡政府高官突喊「這句」名嘴驚：奇怪 - 政治 陸點名這3人「台獨份子」後 施正鋒怒嗆他：丟臉 - 政治 曾當他翻譯 彭文正爆施明德送了10字 - 政治 台中補選輸贏關鍵在哪？吳子嘉爆是這兩大咖 - 政治 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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