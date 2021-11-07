《英雄聯盟》S11賽季全球總決賽11月6日晚間在冰島舉行，同時面向全球直播，經過5個小時的比賽，大陸EDG戰隊最終以3：2戰勝來自韓國LCK賽區的DK戰隊，獲得俱樂部隊史上首座全球總決賽冠軍。該消息迅速佔領百度和微博熱搜榜第一，隨後大陸央視等新聞媒體，也先後對EDG奪得S11冠軍表達祝賀。

據《證券時報》報導，有意思的是，在總決賽未開始之前，不少大陸大學生玩家在社交媒體立下各種「Flag」，有男生宿舍的男生表示，EDG奪冠「為全宿舍人洗一星期襪子」、「倒立洗頭」、「宿舍內裸奔」、「連上一學期高數不蹺課」、「直播表白」等，令人啼笑皆非。

英雄聯盟全球總決賽是英雄聯盟1年1度最盛大比賽，全球總決賽也是所有英雄聯盟賽事中最高榮譽、最高含金量、最高競技水準、最高知名度的比賽，今年是第11屆。這也是中國LPL賽區繼IG、FPX奪冠之後第三次奪冠。

據了解，本賽季英雄聯盟獎金池總共有獎金222.5萬美元，EDG奪得冠軍後除了榮譽外還可以分到22％獎金、換算約48.95萬美金；亞軍可以拿到33.37萬美金。

近期，拳頭遊戲官方公佈《英雄聯盟》IP系列產品的最新數據：剛過去的10月《英雄聯盟》、《英雄聯盟手游》、《Legends of Runeterra》、《雲頂之弈》及其授權遊戲《金鏟鏟之戰》等幾款遊戲，月活躍玩家總量達到了1.8億。