高雄市政府社會局輔導民間團體利用老屋活化，開辦彌陀區新住民社區服務據點，成為在地新住民的後頭厝，社會局長謝琍琍及與會貴賓和新住民家庭一同種下異國香草，書寫祈福小卡，彩繪越南斗笠，大小朋友共同參與，據點也形成社區多元文化的教育場域。

高雄市政府社會局指出，高雄是一個擁抱多元的海洋城市，來自世界各國的新住民都是高雄的一份子，為了提供新住民家庭照顧，高雄市積極布建新住民據點，並依據各行政區族群生活特色提供客製化的服務。

局長謝琍琍說，今天的彌陀區新住民據點，結合漁村風情，利用老屋活化，營造東南亞文化空間，還有一個異國香草農園，是一個小而美的溫馨好所在，感謝各單位共同協力促成。

高市府社會局在今年度已開設大寮區及彌陀區等2處據點，讓新住民家庭有生活休閒、親子活動、成長學習的活動場所，也陸續設置84處新住民關懷小站，在社區鄰里就能提供新住民需要的諮詢與服務。

社會局表示，高雄新住民有6萬多人，市長陳其邁上任時即指示積極開辦高雄市新住民會館，在3個月內達到目標，讓許多新住民相當感動，為了照顧北高雄新住民家庭，市府加碼在岡山成立高雄市新住民會館北分館，目前已籌備中，將盡速完成，並持續跨局處推動新住民服務網絡，關心新住民各生活面向。

社會局表示，高雄市新住民人口有6萬4345人，為照顧新住民家庭，於全市設置1處新住民會館、5處新住民家庭服務中心、24處新住民社區服務據點、84處新住民關懷小站，新住民家庭如有服務需求，可就近提供協助。