秋天是賞楓的好季節，福壽山農場鴛鴦湖畔楓葉正紅，松廬楓紅也將接力登場。（福壽山農場提供／陳淑娥台中傳真）

秋天是賞楓的好季節，福壽山農場鴛鴦湖畔楓葉正紅，松廬楓紅也將接力登場。（福壽山農場提供／陳淑娥台中傳真）

時序入秋，正是福壽山農場鴛鴦湖楓紅季節，紅葉配上石子路及石燈籠，令人彷彿置身日韓賞楓景致中。福壽山農場指出，鴛鴦湖步道的楓紅約可持續至月中，緊接著由松廬楓紅接力登場，想上山大飽眼福的遊客得趕緊安排行程。

福壽山農場鴛鴦湖畔的楓紅，是秋天不可錯過的浪漫景致，石板路在楓林間蜿蜒，還有日式石燈籠裝飾，吸引許多遊客上山一飽眼福，當陽光從紅葉間穿過時，更是毫不留情地秒殺手機記憶體。

而松廬掌葉楓變色十分特別，鮮嫩翠綠楓葉受到寒冷，先是轉成紫色，然後變橙黃色，最後呈現鮮紅色，這就是松廬掌葉楓一大特色。松廬外圍有高大松樹與杉木，形成最佳保護圈，防止冷風吹佛及水份散失，而掌葉楓在高聳松杉林保護下生長，所以楓葉有相當長的變色觀賞期。

福壽山農場副場長王仁助表示，「三楓五槭，三裂是楓，五裂是槭」，此說法並不精準，楓樹與楓香因葉形相似，入秋後葉均轉紅，分屬兩類不同植物。楓樹屬於楓樹屬，葉對生，果實有如斧狀翅，但常被誤稱為「槭」；而楓香則被誤稱為「楓」，事實上「楓香」隸屬金縷梅科，葉互生，果形如刺球，二者截然不同。

福壽山農場指出，農場不只有楓紅可賞，只在秋季開放的採蘋果活動，11月份提供富士蘋果現採，富士蘋果就是大家常說的蜜蘋果，香氣濃郁、清脆爽口且甜度又高，是最暢銷的品種，報名費每人600元，可抵採果金額，活動至11月30日止。