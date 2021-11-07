兩岸局勢持續緊張，英媒路透社5日發表題為《臺灣之戰》的特別報導，採訪多位軍事專家及現、退役軍官，並援引美中臺軍事和專業期刊文章及官方出版物，據此提出大陸可能升高衝突的6種想定狀況，並進行兵棋推演。對此，前國民黨立委林郁方分析認為，大陸只打外島可能性很低，較可能是直攻臺灣本島。不過，照目前大陸對臺目標來看，還是以和平統一為主。

《路透社》5日引述軍事戰略家，針對北京可能採取行動進行的6種想定進行兵推，從封鎖馬祖開始，依序為佔領金門、管轄臺海領空、全面封鎖、無預警空襲，到大舉侵臺為止。

英媒路透社採訪軍事戰略學者設想6種北京攻台可能情境，對台封鎖乃至全面入侵（見圖）。（摘自路透社官網）

林郁方6日在《TVBS》政論節目「少康戰情室」對此表示，美軍是否可能參戰，這沒人曉得，因為要看戰爭演變到甚麼程度，如果照推演所述，對岸只打外島的話，那美國和日本就會參戰，又如果美方公布的「2021年中國大陸軍力報告書」指出，解放軍可能攻打馬祖，我們該怎麼因應，會不會演變成全面性的戰爭？

前國民黨前立委林郁方。（圖/資料照片）

林郁方直言，他認為，若美軍要介入，可能要戰爭規模擴大，臺灣有淪陷可能時，美國的支援力度才會加強，日本可能只是配角，若美國要日本幫忙，日本才會提供支援，因此，主要還是看美國會不會打。

對於外媒推演「攻佔金門、馬祖」，林郁方也分析，對岸若要打一定是佔領，不會只有包圍的模式，那佔領之後，若有國軍人員被俘，臺灣能不反擊嗎？且若反擊可能就不只是奪回金馬而是用飛彈反擊，相對地，大陸也會用更多飛彈還擊。因此，他覺得，戰爭很可能會在短短幾天內就惡化成全面性戰爭，大陸也很可能知道這樣的結果。

因此，林郁方認為，既然打外島會引起西方國家等國際輿論反應和可能經濟制裁，且力度是和打臺灣本島沒有太大差別時，對岸在面臨臺海戰事，就很可能會選擇直攻臺灣本島，單純只打外島的可能性很低。

不過，值得注意的是，林郁方也強調，目前大陸北京執政當局的目標，還是以和平統一為主。