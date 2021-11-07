許多人認為，吃澱粉容易變胖，但真的是如此嗎？營養師酈月慧近日在臉書表示，減重時不吃澱粉，體重確實能在短時間內下降，不過一旦開始吃後，就容易復胖，甚至發胖速度可能更快，因此重點在於「吃對澱粉」，不僅可以幫助脂肪燃燒，還不易復胖。

營養師酈月慧在臉書粉專「營養師 Ann - 安適生活」提到，澱粉能夠「減少肌肉分解，維持基礎代謝」，澱粉吃進體內後會轉換成肝醣，並儲存於肌肉與肝臟中，隨時供應身體與大腦能量，一旦肝醣用完後，身體就會開始分解肌肉，導致肌肉減少，基礎代謝率下降，進而增加腎臟負擔。

澱粉也能「幫助脂肪燃燒」，澱粉其實是燃燒脂肪的助燃器，當澱粉攝取不足時，脂肪會燃燒不完全而產生酮體，大量的酮體會導致脫水，出現體重降低的假象，但時間久了，大量酮體從尿液中排出，會增加腎臟負擔，再者，體內酸性離子增加，也會使鈣質流失，因此建議民眾做有氧運動前，先補充1至2份澱粉，能夠幫助脂肪燃燒。

此外，吃澱粉還能避免發生「溜溜球效應」，人體在短時間內完全不吃澱粉，確實可以讓體重快速下降，不過一旦開始吃澱粉後，反而會出現復胖狀況，甚至比原本胖的更快，因為熱量攝取不足時，身體為了保持能量，進而降低基礎代謝率，促使能量（脂肪）快速累積，甚至變成易胖體質。

而吃澱粉也能讓心情保持愉悅，因為澱粉能幫助色胺酸進入大腦，合成血清素，作用宛如幸福因子，讓人感覺到開心和幸福，就好比吃甜食後，心情會變好一樣，而當澱粉攝取不足時，大腦因缺乏葡萄糖，而啟動壓力荷爾蒙「可體松」，使血清素下降，就會影響人體的睡眠與心情，甚至會出現想吃甜食的衝動，容易導致減重破功。

而一天究竟要攝取多少澱粉？酈月慧則表示，以減重的人來說，每天至少攝取50至100公克以上的碳水化合物，扣除2份水果30公克，及一杯牛奶12公克，每天至少需攝取約1至4份的澱粉，每份約15公克左右，建議可以選擇纖維較高的豌豆仁、玉米、南瓜、山藥、藜麥、地瓜、馬鈴薯、烏龍麵及冬粉等，不僅份量大且有飽足感。