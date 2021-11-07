10 points in 5 minutes for Dame pic.twitter.com/oyMsjjhjxg — Portland Trail Blazers (@trailblazers) November 7 2021

沒了腹部拉傷的「小皇帝」詹姆斯，「一眉哥」安東尼戴維斯又只先發打了7分鐘，就因胃痛提前退場，「忍者龜」韋斯布魯克也手感低迷，湖人7日來到拓荒者主場，自然難逃以90比105遭到拓荒者痛宰命運，要不是末節早早進入垃圾時間，湖人輸得更難看。

湖人一開賽就打得荒腔走板，尤其是主控韋斯布魯克，竟讓拓荒者輕鬆打出13比0小高潮，轉眼擴大領先差距到22分，更讓湖人雪上加霜的是，安東尼戴維斯突然因為胃痛宣告退賽，不過上半場打完，湖人追成36比51的分數差距。

來到下半場，拓荒者繼續擴大領先差距，靠著利拉德、紐基奇、鮑威爾等人火力，一度取得88比54大幅領先，拓荒者總教練畢勒普斯仍讓利拉德打滿第3節，詭異的是，湖人教頭佛格末節仍派韋斯布魯克先發，似乎不想讓湖人輸得太難看。

利拉德今天投進6顆三分球，攻下全場最高25分，外加6助攻、2抄截，紐基奇15分、17籃板，鮑威爾13分，柯文頓12分，西蒙斯10分，不過拓荒者「雙槍」之一的麥科倫，此役卻陷低潮，投15中3，含三分球投10中1，僅拿7分。

湖人以蒙克13分最高，賽前還跟前東家隊友擁抱致意的「甜瓜」安森尼，最後攻下12分，霍華也有11分、7籃板，韋斯布魯克雖拿8分、9籃板、6助攻與2抄截，全場投13中1，投籃命中率連1成都不到，甚至出現6失誤，表現堪稱爛透了。