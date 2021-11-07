經濟部所屬國營事業台電、台糖、中油及台水今天舉行新進職員聯合甄試，報考人數3萬多人，但首節到考人數1萬7944人僅約一半，預計錄取935人，平均錄取率約5.21％，起薪3萬6000元到3萬9000元之間，競爭相當激烈。

9月失業率3.96％創近5個月最低，但和疫情衝擊前的4月相比，就業市場尚未恢復疫情前水準，9月和4月就業人數仍差距10.7萬人，失業率仍創近5年同期最高，因此國營事業的鐵飯碗成為畢業新鮮人及失業者的另一重要選擇。

經濟部今天發布新聞稿指出，經濟部所屬事業機構110年新進職員甄試今天在台北、台中、高雄、花蓮4個考區共24個考場同時舉行初試，報考總計3萬1570人，首節到考人數1萬7944人，到考率僅56.8％；預計錄取935人，平均錄取率約5.21％。

經濟部指出，本甄試將依初試成績擇優通知應考人參加複試，參加複試名單預定在明年1月12日在經濟部及台糖、台電、台灣中油、台水4家國營事業機構網站公告。

經濟部指出，參加複試合格的錄取人員，將依初、複試總成績高低依序按志願分發至各事業機構實習，實習期滿成績合格後，取得各公司的正式派用資格。人員正式派用後起薪及晉薪依各分發公司規定辦理，目前各公司起薪約為3萬6000元至3萬9000元間，其後得依工作績效逐步晉升。