行政院長蘇貞昌今（7日）出席新北市屏東同鄉會會員大會，媒體詢問他曾於2012年在臉書反對萊牛進口，態度前後不一，蘇貞昌則回應，「國民黨扭曲！」為了一黨之私把美國豬肉講成「瘋豬肉」、「毒豬」，大家要對國民黨如此的作法表示不同意。

蘇貞昌表示，當聯合國國際食品法典委員會（CODEX）於2012年7月5日通過萊克多巴胺安全容許量標準後，當時自己時任民進黨主席隔天就宣布要遵照「國際標準」注意食品安全，國民黨如今卻扭曲要進口萊牛卻反對萊豬，自己（國民黨）把美國豬肉講成「瘋豬肉」、「毒豬」。

蘇貞昌表示，連AIT處長都出來表示不滿，國民黨千萬不要為了一黨之私，阻擋台灣走向國際，做國際貿易並破壞台美關係，政府為國人的健康一定會嚴格把關，請國人支持政府，大家要對國民黨如此的作法表示不同意。

此外，關於大陸國台辦將蘇貞昌列為台獨頑固分子實施懲戒，蘇貞昌說，民國初年袁世凱想稱帝，當時孫中山到北京，袁世凱都沒有抓他，如今中國卻對民主獨立國家的台灣愛國人士要懲處，真是荒唐。