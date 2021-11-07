許多癌症患者在接受治療時，經常忽視口腔健康管理，台北醫學大學口腔醫學院指出，接受化療、放射性治療的患者，容易因口腔黏膜受傷出現口乾、吞嚥困難、疼痛、口腔黏膜炎等問題，讓原本就受損的傷口更難癒合，增添感染風險，建議癌症患者先接受牙科評估，再進行化療與放射性治療，才能維持良好的生活品質。

台北醫學大學口腔醫學院，今天與東京醫科齒科大學舉辦國際癌症口腔照護研討會，指出頭頸部癌症的晚期患者，若能接受良好的口腔照護，可大幅降低手術後的口腔併發症風險，接受化療、放射性治療前，更應進行蛀牙、牙周病檢查，必要時還得先拔牙阻斷感染因子。

台北醫學大學附設醫院牙科部主任吳家佑表示，據統計，約有4成癌症病患接受化療或放射性治療後會引發口腔黏膜炎，於口腔或口腔周邊部位進行放射線治療的患者，百分之百會出現口腔問題，而根據日本的研究顯示，進行口腔護理可降低近5成的術後併發症。

根據東京醫科齒科大學的研究，未接受口腔護理的頭頸部晚期癌患者，高達6成4的比例會出現術後併發症，接受口腔護理的晚期患者，僅有1成6的比例出現併發症。

這些併發症包含口腔黏膜炎、念珠菌感染、牙周病等，吳家佑指出，癌症病患本身抵抗力就較差，需要補充適度營養，因此一旦口腔出問題，不只容易發炎造成全身性感染，還無法進食維持身體機能，病況就容易越來越差。

今年上半年國內發生大規模的本土新冠疫情，吳家佑坦言有不少口腔癌患者受影響，疫情前早期與晚期的比率約各半，但疫情後發現晚期的比例約上升到7、8成，而口腔癌只要進入晚期，除手術切除外，還需接受化療、放射性治療等療程。

吳家佑表示，有些患者會用溫鹽水、含有酒精的漱口水進行消毒，或聽信偏方用茶水漱口，其實都是錯誤觀念，反而會造成口腔黏膜刺激，延緩癒合的反效果。

北醫大口腔衛生學系主任周幸華指出，接受化療、放射性治療後的口腔黏膜相當脆弱，清潔時應先用溫度不高的水濕潤口腔，再用海綿清潔，等傷口癒合可用牙刷時，再正確潔牙，才能有效預防口腔黏膜炎發生。