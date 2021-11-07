狄玫在《孟婆客棧》演方宥心的霸氣師父，指導她身段。（公視台語台提供)

方宥心在《孟婆客棧》飾演野台戲女主角。（公視台語台提供)

方宥心（左二）在《孟婆客棧》磨練身段太操，客棧夥伴蔡振南（右起）、方馨、許富凱上前關心。（公視台語台提供）

改編自2018年唐美雲歌仔戲團同名舞台劇作品，以現代手法描述奈何橋畔的孟婆客棧裡，往來過客在轉世時如何為記憶羈絆。本劇斥資新臺幣1.1億元打造，收視率稱霸周末新播台劇冠軍，今（7日）晚八點在公視台語台一連播出兩集。

方宥心在公視台語台、民視、唐美雲歌仔戲團《孟婆客棧》最新單元「師父駕到」有吃重演出，尤其要獨挑大樑演出野台戲女主角，是她從未挑戰過角色，自認在「走圈」時，像七爺八爺般在跑圈，總製作人唐美雲立即在旁親身指導，就連一旁的大小咪老師也加入基本功教學行列，讓她自嘲：「誰的命比我重，一個走圈的基本功，勞師動眾讓3位國寶級大師跳下來教學。」所幸，她在持續練習下，不負眾望，登台演出讓底下群眾演員都拍手叫好。

「孟婆客棧」客棧成員唐美雲、蔡振南、方馨、方宥心、許富凱、張書宇為了要拿到來到客棧客人的「五顆星滿意度」可說是使出了全力，與吃盡了苦頭，在送別了飾演梁山伯與祝英台的施易男、李千那後，緊接到來的是飾演歌仔戲名伶的狄玫，她飾演方宥心的師父，在嚴師出高徒的信念下，方宥心形容狄玫有一種不言而喻的氣場，對她的敬畏根本不用演，「有一次她手一舉起來，我本能地想後退，沒想到她是要整理我的衣服，忽然間，那種溫暖與她的霸氣頓時讓我錯亂，從此之後，就被她圈粉了」。

此外，方宥心透露拍《孟婆客棧》最大挑戰是將相當有份量的歌仔戲帽戴上後，還得做身段及武打過招橋段，這是她從未有的拍攝經驗。她形容第一次戴上後，沒有10分鐘開始感覺頭漲、頭暈目眩，身旁演員們紛紛上前關心，擔心她是否身體不適，或是太累有暈眩症？主演們還與她分享各種舒緩方式，綁頭帽師傅更是貼心地時時替鬆綁，讓她感念在心。