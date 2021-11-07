「2021光織影舞－光影藝術展」1日登場，因應疫情，今年首度增加「KANO園區」主場，為此，嘉義市親子遊也推出新玩法，鼓勵親子出遊，白天到KANO園區旁玩滑草場、星光溜滑梯，晚上體驗「光織影舞」期間限定的光投影互動裝置，大人放鬆、小孩放電，成振興國旅親子遊新選擇。

KANO展區廣場中間的「春綻步道」更是吸睛，走入其中可感受到春天的氛圍，更新奇有趣的是地面的互動投影，以銀河星空為背景，大小朋友只要揮揮手、動動腳、跑跑跳跳就會呈現綻放的花朵。（嘉義市政府提供∕呂妍庭嘉義傳真）

2021光織影舞展出時間從1日至明年1月2日，每晚6點到10點登場，今年因疫情影響，採「分區展出」、「拉長時間」、「減少裝置」低維度方式舉辦，其中KANO園區展區也形塑出親子遊行程。

KANO展區內的心型花牆是最大亮點。（嘉義市政府提供∕呂妍庭嘉義傳真）

嘉義市親子遊推出新玩法，鼓勵親子出遊，白天到KANO園區附近玩滑草場、星光溜滑梯，晚上體驗「光織影舞」期間限定的光投影互動裝置。（嘉義市政府提供∕呂妍庭嘉義傳真）

嘉義市政府觀光新聞處張婉芬指出，除北香湖公園展場，KANO展區主題為「步步為迎－春綻」，廣場旁大樹染上紅色、紫色、藍色的繽紛色彩，還有許多藍色的光點流動於枝葉之間，廣場中間的「春綻步道」更是吸睛，走入其中可感受到春天的氛圍，更新奇有趣的是地面的互動投影，以銀河星空為背景，大小朋友只要揮揮手、動動腳、跑跑跳跳就會呈現綻放的花朵，每一瞬間就像是一幅畫，大小朋友絕對都能玩得不亦樂乎。

嘉義市親子遊推出新玩法，鼓勵親子出遊，白天到KANO園區附近玩滑草場、星光溜滑梯，晚上體驗「光織影舞」期間限定的光投影互動裝置。（嘉義市政府提供∕呂妍庭嘉義傳真）

加上周邊有百年嘉義公園、射日塔、史蹟資料館及嘉義市第一座滑草場與星光溜滑梯，適合爸媽帶著小朋友全家一起出遊，張婉芬說，旅客可在市區享受道地的嘉義美食，下午再到嘉義公園，參觀地標「射日塔」、到「史蹟資料館」租借和服體驗日本風情並品嘗精緻的下午茶，或是到附近市立棒球場前的「人工草皮滑草場與磨石子溜滑梯」玩樂。