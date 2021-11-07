台灣「大王」王柏融今年打出旅日最佳成績，但與火腿隊3年合約結束後是否續留外界都在關注，火腿球團正式宣布與王柏融簽下2022年合約，王柏融也透過球團表示，下個賽季會竭盡所能去拚鬥，用最大努力向球迷展現最好的一面。

王柏融在2018年中職球季結束後，與火腿簽下一紙3年、總額4億日圓的合約，展開旅日生涯，不過前兩年表現並不理想，首年碰上左大腿不是、右肩關節挫傷等傷勢挑戰。

今年王柏融在合約最後一年打出旅日生涯最佳成績，出賽95場，打擊率2成42，敲出9發全壘打是生涯新高，也完成台日百轟的個人里程碑。

球季結束後王柏融未來動向也受到外界關注，日媒《日刊體育》報導，火腿已與王柏融完成續約，他與火腿再簽下1年合約，隨後球團也正式宣布與他續約，目前已返台正在隔離中的王柏融也透過球團發表續約感想。

王柏融表示，過去在火腿的這3年是無可取代的，明年還能成為火腿的一員是很光榮的事，明年也會全力以赴、做好萬全準備，用最大努力向球迷展示最好的一面。

不過火腿球團並未公布王柏融合約詳細內容，其所屬的經紀公司則表示，所有合約內容以球隊公布為準。