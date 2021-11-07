雲林縣一名11個月大男嬰摔傷顱內出血被保母送醫，醫院研判非自然外力造成通報，男嬰父母今日控訴保母施虐。雲林縣社會處指出，家屬在Line群組找的這位保母是無照保母，保母聲稱是幫嬰兒洗澡時，嬰兒嘔吐昏迷所以送醫院急診。

雲林縣一名11個月大男嬰摔傷顱內出血被保母送醫，男嬰父母今日控訴保母施虐。（家屬提供）

縣府社會處查證表示，本案是24小時全日托嬰，父母在line社群找到現照顧的保母，保母說她在幫嬰兒洗澡時，因為嬰兒嘔吐昏迷所以送醫院急診，嬰兒經緊急開刀，目前無生命危險。

社會處說，這名保母是無照保母，將依法開罰6000元以上3萬元以下罰鍰。

雲林地檢署主任檢察官吳文城表示，有關男嬰疑似遭虐案件，該署已啟動婦幼平台，現由台大醫院兒保中心驗傷、面談中，雲林縣社會處亦已積極關懷、處理，該署已指派李松諺檢察官指揮斗南分局偵辦，後續偵辦結果會適時對外說明。

雲林縣府社會處呼籲民眾要找合格的保母或立案的托嬰中心托育，雲林縣山線、海線各有1處居家托育中心可協助媒合。

雲林縣山線居家托育服務中心位於斗六市漢口街153號2樓，電話是05-5379208、05-5360245；雲林縣海線居家托育服務中心有2處據點，虎尾鎮光明路173號（05-6326028、）、北港鎮公園路332號（05-7836973）。

社會處說，除持續宣導呼籲民眾找合格的保母或立案的托嬰中心托育，也會將相關合格托育訊息在第一時間，例如產檢及戶政登記時提供給家長。