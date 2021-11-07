據統計，全台40歲以上男性有4成飽受夜尿症所苦，台北醫學大學附設醫院泌尿科主治醫師顧芳瑜表示，近期天氣轉涼，臨床上增加許多夜尿症個案前來求診，而夜尿問題可能是身體亮紅燈的警訊，但多數民眾卻不以為意，時常延誤治療導致後續其他併發症。

顧芳瑜表示，依據國際尿失禁防治協會（ICS）定義，患者因為尿意強烈，中斷睡眠而醒過來，類似情形一個晚上發生至少2次以上，即符合夜尿症定義。而夜尿的成因包含抗利尿激素分泌不足，導致睡眠期間身體製造過多尿量，或是攝護腺肥大，擠壓到膀胱導致儲尿能力低下。

此外，患有其他內科疾病如心臟、糖尿病等，也會導致排尿次數增加，以及睡眠呼吸中止症，因血液濃度降低導致心臟缺氧，人體為降低心臟壓力會促使腎臟排出尿液，以利減少血液容積。

顧芳瑜指出，各種夜尿成因又以攝護腺肥大與男性最為相關，國內患有攝護腺肥大的病患約140萬人，若長期置之不理，可能導致血尿、尿道堵塞等情形，嚴重者甚至會因尿液逆流引發腎水腫，必須終身洗腎。

顧芳瑜建議，有夜尿問題的民眾可透過改變生活作息的方式來減輕症狀，例如睡前6小時減少水分攝取，睡前無論是否想上廁所，先排空膀胱，睡前禁喝含咖啡因飲料，夜間如廁後避免喝水等，若空間允許，中午休息時可平躺身體，以利尿液在白天排出。

顧芳瑜提醒，泌尿道問題為中老年男性健康不可忽視的一環，呼籲男性應更加重視自身的泌尿健康，及早發現、及早治療，對自身及家人的生活品質才能有效改善。