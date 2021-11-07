南投中興新村的台灣省政府曾是全省最高行政機關，但少有人知道金門也有一個福建省政府。「中華民國福建省政府史料展示館」今天揭幕，開放鄉親一起來看看、聽聽「福建省」的故事點滴。

福建省政府在中華民國歷史發展中具有特殊地位，與台灣的民主憲政發展息息相關。（李金生攝）

行政院金馬聯合服務中心主任張景森（中）等人暢談省府發展史。（李金生攝）

「中華民國福建省政府史料展示館」述說福建省政府的故事，藉由圖文、影音搭配展物（件）的方式，展示省府的歷史演進及組織變革。（李金生攝）

這座記載福建省政府大陸時期、播遷金門時期、戰地政務時期以迄金、馬實施地方自治時期的重要史料館，今天由行政院金馬聯合服務中心主任張景森、執行長翁明志和金門縣府祕書長陳朝金及各鄉鎮首長共同揭幕，不少省府老員工也專程出席。

「中華民國福建省政府史料展示館」述說福建省政府的故事，藉由圖文、影音搭配展物（件）的方式，展示省府的歷史演進及組織變革。（李金生攝）

「中華民國福建省政府史料展示館」在金防部戰鼓的鼕鼕鼓聲中揭幕。（李金生攝）

福建省政府在中華民國歷史發展中具有特殊地位，民國16年7月成立，迄108年因預算歸零而終止相關業務，期間歷經不同時期，38年從大陸地區播遷到金門，45年7月移駐台灣，85年1月又重返金門，曲折過程與台灣的民主憲政發展息息相關。

縣府說明，「中華民國福建省政府史料展示館」述說福建省政府的故事，藉由圖文、影音搭配展物（件）的方式，展示省府的歷史演進及組織變革，也從中介紹台灣推動民主發展及地方自治的演變過程。

「中華民國福建省政府史料展示館」揭幕，省府出現來賓雲集，難得一見的熱鬧景況。（李金生攝）

「中華民國福建省政府史料展示館」揭幕，省府出現來賓雲集，難得一見的熱鬧景況。（李金生攝）

其中，目前福建省政府實際管轄的金門縣及連江縣，也透過閱覽省府的故事，讓人回顧2縣的發展歷程，對走過烽火大時代的金馬地區有更深刻的瞭解。

樂聲和歌聲悠揚傳唱，福建省政府期待承先啟後的歷史新頁。（李金生攝）

省府表示，目前原福建省政府經辦的行政院金馬聯合服務中心業務，自108年1月1日起已轉由行政院主辦，持續為服務金馬鄉親而努力。