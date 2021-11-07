對男性而言，早洩是相當難以啟齒的問題，國內醫學會近期研究發現，男女對於早洩定義有顯著差異，近半數男性認為1分鐘以內射精才算早洩，但有3成7的女性認為，只要5分鐘以內繳械就算早洩，其中又有近1成的女性會因早洩問題與伴侶分手，顯示男性早洩問題是伴侶間相當重要的健康議題。

台灣男性學醫學會日前公布最近一次的早洩疾病認知調查，發現早洩在所有困擾台灣男性的疾病中排行第3，但卻有近半數男性不知自己早已有早洩問題。根據調查，約有1成男性自述在行房時，不到3分鐘就射精，1成4的男性撐不到5分鐘就繳械，等於有2成4的男性達不到女性的行房標準。

這份調查的樣本數為754份，結果是從中抽樣500份進行分析，台灣男性學醫學會理事長、林口長庚泌尿科醫師陳煜表示，調查發現男女對早洩定義有極大不同，有3成7的女性認為5分鐘內射精都算早洩，另有1成8的女性將標準放寬至3分鐘，認同1分鐘內射精才算早洩的女性不到3成。

進一步分析，過半女性發現伴侶早洩後，會顧及對方自尊心默默承受，不過也有8％的女性選擇分手，陳煜指出，許多病患為治早洩，上網買來路不明的塗抹偏方，或鍛鍊九陽神功，「但不是練到不舉來求診，就是擦藥擦到過敏紅腫，最終還是導致不舉。」

台中榮民總醫院泌尿科陳卷書醫師表示，國際期刊曾研究，一場歡愉的性愛，男性至少要在陰道內維持5.4分鐘才能射精，有早洩問題的男性可在快射精前先拔出陰莖，休息片刻後再行房，或用拇指與食指按壓龜頭、繫帶，平時也可透過凱格爾運動增強骨盆底肌，反覆練習就能強化持久度。

陳卷書說，若用上述練習都無法解決早洩問題，就得透過藥物的方式協助，目前臨床上有口服、外用藥膏、定量噴劑等三種治療選擇，其中又以定量噴霧的方式最為便利，只要在性交前於龜頭噴3下，再用紙巾稍微擦拭或沖水，就能延緩射精時間，治療3個月後平均能增加3分鐘的持久度，效果不俗。