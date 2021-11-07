鳳凰城太陽隊老闆薩沃爾(Robert Sarver)正遭到聯盟調查，他被指控種族歧視、性別歧視、性騷擾等多項劣跡，導致球團形成了非常糟糕（對於非球員來說）的內部文化。雖然遭到調查，薩沃爾沒被禁賽，這讓勇士前鋒卓雷蒙格林(Draymond Green)覺得聯盟有「雙重標準」。

格林上周末練球之後對媒體說：「我對調查這門工作並不熟悉，但我懷疑如果被調查的人是我，現在我還能在這裡練球嗎？我不知道，因為我沒經歷過這種事。」「我只希望他們不要因為他是球隊經營者（格林拒稱球隊老闆為owner）就給予他雙重標準。我們仍然身處同一個聯盟，我希望對球員的標準也該適用於其他人。」

前快艇老闆史特林(Donald Sterling)表面上只是在私人電話裡對女友抱怨一下黑人，就被聯盟強迫出售球隊。美媒NBC指出事實不僅於此，因為史特林長年遭到員工控訴種族歧視，早被NBA盯上，電話罵黑人的事件是聯盟懲治他的導火線而已。

NBC體育支持格林的觀點，例如獨行俠老闆庫班(Mark Cuban)在2020年3月侮辱裁判而遭重罰50萬美元，但他多年來都未被禁賽。庫班前一次被罰禁賽至今已經超過20年，現在這任聯盟總裁還沒真的罰過他禁賽。這就是格林質疑的雙重標準。

有球迷在美媒《雅虎體育》留言指出，老闆和球員、職員工畢竟不能相提並論，老闆的地位和責任更重大，假使同樣使用了辱黑字眼「尼哥」，格林每天講100次也沒事，但白人老闆只要被抓到就可能被迫出售球隊。