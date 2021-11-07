德州天文音樂祭（Astroworld Festival）踩踏意外釀成8死、數百傷。

美國德州天文音樂祭（Astroworld Festival）5日晚間發生踩踏意外，釀成8人死亡、300人受傷，這起不幸意外恐怕不單純，有保全表示在現場被針頭注射後昏倒，美媒也引述消息人士指出，受害者不只一人，其中還包含一名兒童。

綜合美國哥倫比亞廣播公司新聞網（CBS News）、《紐約郵報》（New York Post）、福斯新聞（Fox News）報導，美國德州天文音樂祭（Astroworld Festival）5日登場，晚間9時饒舌歌手崔維斯史考特（Travis Scott）登台後不久，現場5萬樂迷突然向舞台方向推擠，造成踩踏意外，推擠進一步導致群眾恐慌，有人被推倒、有人當場昏倒，造成更多人恐慌。踩踏意外至今釀成8人死亡、300人受傷，當中25人送醫，至今仍有13人在醫院治療，傷者中有11人因心臟驟停送醫，死者年紀則介於14至27歲之間。

德州官員目前仍在調查群眾突然推擠的原因，以及釐清死者的確切死因。

不過休士頓警局局長芬納（Troy Finner）昨（6）日也證實，現場可能有針頭注射事件，一名保全供稱昏倒前脖子感覺被刺了一下，隨後醫護人員讓他使用納洛酮（naloxone）噴霧後才甦醒，醫護人員也在保全的脖子上發現針頭注射的痕跡。

Chief of Police Troy Finner confirms that during the Astroworld Festival a member of security lost consciousness after feeling a prick in his neck.



He was revived with Narcan and medical staff who treated him noticed a mark that could have been from an injection. pic.twitter.com/6pQ5IFV0jw — CBS News (@CBSNews) November 6 2021

芬納也證實，救護人員也用納洛酮治療現場「許多」民眾，不過他未透露使用納洛酮救治的確切人數，「我們確實知道現場好幾個、許多使用納洛酮的案例。」

消息人士向美國哥倫比亞廣播公司新聞網透露，針頭注射毒品的攻擊主要針對現場無辜人士，其中包括一名兒童。

美國德州天文音樂祭（Astroworld Festival）踩踏意外釀成8人死亡、300人受傷，當天現場湧入5萬樂迷。（圖／路透社）

芬納表示，目前經對這起踩踏意外展開刑事調查，警方至今已經逮捕25人，其中23人涉嫌非法入侵，1人被控公共酒醉（public intoxication），另1人因持有大麻被捕。

美國「財經內幕」（Business Insider）網站報導，納洛酮是一種針對過度使用類鴉片藥物狀況下的緊急治療方式，屬於鼻腔噴劑。

加州大學聖地牙哥分校（University of California San Diego）醫學系副教授戴維森（Peter Davidson）表示，當使用納洛酮讓患者甦醒時，通常代表沒有對患者進行毒物分析，因此難以了解患者究竟經歷了什麼事。

關於德州音樂季上民眾被陌生人注射毒品的傳言，克里夫蘭大學醫院毒物醫學主任馬里諾（Ryan Marino）認為「非常不可能」，就算是真的，也是「非常罕見」的攻擊方式。

值得注意的是，意外發生時在現場值勤的休士頓警察局執行助理局長薩特懷特（Larry Satterwhite）指出，群眾推擠是「突然間發生」，「突然間我們有好幾個人倒地，經歷某種心臟停止或某種醫療事故，所以我們開始實施CPR急救。」

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