《WTO姐妹會》主持人莎莎（左）、郭彥均與來賓分享瘋狂購物經驗。（八大提供）

雙11購物節將至，八大綜合台《WTO姐妹會》邀請來賓分享各國最愛買的東西，竟意外讓劉雨柔顯赫家世曝光。劉雨柔表示：「我爸是馬來西亞人，在馬來西亞市面上有三分之二的貓山王榴槤是我家種的，所以我媽小時候就常說，如果我以後事業不成功，或是嫁不好，就回去馬來西亞當榴槤公主。」莎莎聽後驚訝說：「馬來西亞的榴槤是最頂級的耶！妳趕快回家，妳幹嘛出來？」有生意頭腦的NONO則立刻接話：「等一下把妳爸lLINE給我！」

劉雨柔透露馬來西亞人很愛買榴槤，自己卻很害怕，她說：「小時候我們家每一天都會運來好幾卡車的榴槤，只要車開進庭院，家人就會將榴槤剖開用手抓來吃，導致家裡都是榴槤味，甚至連廁所都是！我只要看到車開回來，就會從後門逃跑，不想待在家、也沒有吃過。」由於不會去透露家裡是種植榴槤，因此曾被爸爸唸「不識貨」，劉雨柔笑說：「我爸媽在台灣的朋友叫我們運一些榴槤過來，我都想說神經病，還要進口稅一大堆…」一旁的NONO忍不住打斷她：「妳才神經病，沒有生意頭腦！我朋友一個月只賣貓山王榴槤就可以賺400多萬台幣。」

另外，莎莎也分享自己買過最瘋狂、又沒用的東西是「貓咪喝水神器」，她說：「因為有一陣子我家的貓都不喝水，這個商品主打水倒進裡面會變圓潤，但是我的貓從頭到尾都沒有因此喝比較多水。」現場郭彥均立刻測試，結果「喝起來是一樣的。」他安慰莎莎說：「買東西讓妳覺得快樂、療癒，就是好東西，值得啦。」