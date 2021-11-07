捷運警察隊統計民眾遺失物品1到9月份，隨著人潮回流有上升的趨勢。（圖／捷運警察隊提供）

疫情趨緩捷運人潮回流，在車運車站內的遺失物品隨之升高，捷運統計6月僅13件，但9月已經提高到65件，快要趕上年初尚未升級的件數，警方表示，捷運公司為服務遺失物品的乘客，在台北市車站設立第一個捷運遺失物中心，服務旅客。

捷運警察表示，假如你在捷運站內忘了隨身物品，怎麼辦？別慌張，捷運警察將全力以赴，幫助尋回失物。捷警隊大數據統計，110年1至9月份受理捷運系統內民眾遺失物品案共計499件，平均每天受理1.8件。

捷警隊蕭姓小隊長上月10日擔服北投站守望勤務，越南籍杜姓女移工向他反應，在北投站下車時不慎將其所有的紫色手提袋及咖啡色錢包遺落於車廂內，杜女離鄉背井來台工作，遺失之財物是平時之零用金，相當自責難過，並在20分鐘內尋獲領回失物，杜女連聲感謝並稱「不用餓肚子了」。

蕭姓小隊長隔2天，接獲8旬周姓老翁不慎將其證件等物品遺落捷運站內，因老翁語焉不詳，在無法確定遺失的線索時，經向捷運遺失物中心查詢曾有民眾於10月7日於台北站拾得相似物品，立即陪同前往領回失物。

捷警隊呼籲捷運旅客當離開月台、車廂、廁所前，先檢查隨身物品以免遺失，萬一發生物品遺失，詳細回想搭乘路線與時間點，提供警方確切之查察線索，搭配捷運站體完善之監視器系統，尋回遺失物之機率將大大提升。