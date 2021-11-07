「綜藝天后」小S（徐熙娣）近期重新經營社群媒體，不吝嗇分享生活點滴的她，則在昨（6日）曬出女兒視角照，小S得意寫下：「我大女兒拍出來的我 原來她覺得媽媽連吃飯時都氣質出眾」，沒想到卻吸引15歲大女兒Elly狠吐槽：「明明是你逼我拍的」，讓小S好氣又好笑直呼：「不要胡說八道！」母女鬥嘴逗樂一票網友。

徐熙娣（小S）日前為東京奧運的中華隊選手加油，遭陸網友出征，小S事後在社群平台噤聲，而事隔3個多月後，小S則重新經營社群媒體，她昨還曬出女兒視角照，小S得意寫下：「我大女兒拍出來的我 原來她覺得媽媽連吃飯時都氣質出眾」，沒想到卻吸引15歲大女兒Elly狠吐槽：「明明是你逼我拍的 我本來在拍大阿姨然後你在那邊小憤怒」。

小S IG全文。（圖／取材自小SInstagram）

面對女兒狠虧，小S好氣又好笑向Elly喊話：「不要胡說八道！明明就是覺得媽媽美到無法不拍！做人要誠實」，最後還貼上氣到鼻子冒煙的貼圖，母女鬥嘴逗樂一票網友，不少粉絲也留言送暖小S：「你是巨星欸 豈止吃飯的時候」、「真的很氣質」、「好清秀的媽媽」，還有人留言問：「媽媽吃飯時就開始喝酒了」，還釣出小S回應「不然是運動時嗎？」

其實小S日前出席公益活動時，她才因被拍成凸肚，而遭外界質疑是否懷第四胎，小S事後直撇懷孕，並強調：「我小腿很細，臉也沒有浮腫」，不解哪裡像孕婦，而她被媒體問到是否會捶肚來自清？小S則開玩笑說：「直接拿刀來，我捅自己肚子」，更是逗樂眾人。

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