位在台灣大道旁的一棟大樓7日上午8時許，因為一名11歲兒童站在陽台外引起家人、鄰居緊張，勸其進來陽台不從，警消到場了解原因原來兒子要外出打棒球，媽媽希望他留在家裡，兒子抗議站到陽台外，幸好警方相勸將少年平安帶進房內，解除一場虛驚。

西屯區台灣大道四段上午花生一名男童站在陽台外險象環生的景象，警方接獲110通報，稱有男童於4樓陽台，經警方到場前，11歲張姓少年已由119消防人員協助離開陽台。

經詢問其48歲母親陳女表示，其兒子今因其兒欲外出打棒球，要求他留在家中而不滿，疑有前往家中陽台反抗母親之行為。

警消到場安撫男童，該男童情緒穩定，並由消防人員關心確認後由母親帶出門，由於男童站在4樓陽台外，稍有不慎，如果墜落後果不堪設想，幸好男童最後心情平復，離開陽台外側，鄰居也嚇出了一身冷汗。

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